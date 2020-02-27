В аэропорту Сургута сожгли более 90 килограммов потенциально опасного багажа

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:17:18+03:00

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В феврале 2020 года в международном аэропорту Сургута досмотрели 29 международных авиарейсов. О результатах сообщила пресс-служба управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Югры.

По результатам фитосанитарного контроля изъято почти 94 кг подкарантинной продукции. В основном это были: фрукты, сухофрукты, овощи. Их ввозили в багаже и ручной клади пассажиры из Таджикистана и Азербайджана. Вся изъятая продукция была уничтожена в специальной печи.

- На 37 пассажиров были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ, - отметили сотрудники Россельхознадзора ХМАО.

Напомним, что введены временные ограничения на ввоз продукции в ручной клади и багаже пассажиров из Азербайджана, Таджикистана и частично Узбекистана, а также из Украины и Молдовы.

ИСТОЧНИК KP.RU