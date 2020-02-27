Авария в Нефтеюганске: «Лада Гранта» и «Татра» не поделили дорогу
На территории Югры за минувшие сутки, 26 февраля, один человек погиб и один – получил травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях. Данные предоставила пресс-служба региональной госавтоинспекции.
Так, в 7:28 на улице Береговой в Нефтеюганске произошло столкновение двух автомобилей: «Лада Гранта» под управлением 42-летнего мужчины и «Татра», за рулем которой был 45-летний водитель.
В результате аварии водитель «Лада Гранта» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Также сообщается, что накануне в Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники Госавтоинспекции задержали восемь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 15 водителей привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU