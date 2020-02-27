2020-02-27T08:48:04+03:00
Происшествия

Авария в Нефтеюганске: «Лада Гранта» и «Татра» не поделили дорогу

Один из водителей скончался на месте
Руслан Савинов
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Авария в Нефтеюганске: «Лада Гранта» и «Татра» не поделили дорогу. Фото: Руслан Савинов.Авария в Нефтеюганске: «Лада Гранта» и «Татра» не поделили дорогу. Фото: Руслан Савинов.
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На территории Югры за минувшие сутки, 26 февраля, один человек погиб и один – получил травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях. Данные предоставила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, в 7:28 на улице Береговой в Нефтеюганске произошло столкновение двух автомобилей: «Лада Гранта» под управлением 42-летнего мужчины и «Татра», за рулем которой был 45-летний водитель.

В результате аварии водитель «Лада Гранта» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Также сообщается, что накануне в Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники Госавтоинспекции задержали восемь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 15 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Авария в Нефтеюганске: «Лада Гранта» и «Татра» не поделили дорогу
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