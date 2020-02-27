Югорчанам напомнили, как избежать встречи с косолапыми обитателями ХМАО

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:15:26+03:00

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Для предостережения всех посетителей лесов, в которых обитают медведи, водителям автомобилей в Югре и пассажирам напомнили правила безопасности. Рекомендации подготовлены пресс-службой природнадзора ХМАО.

- Чтобы избежать появления медведей важно следить за тем, чтобы не создавались условия для их прикорма. Пищевые отходы должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники. Не оставляйте в лесу в местах вашего отдыха пищевых остатков, мусора, - напомнили в первую очередь эксперты.

Кроме того, никогда не приближайтесь к медвежатам, какими бы они не казались вам милыми и симпатичными. Даже не пытайтесь их накормить или подманить. Ведь поблизости обязательно будет медведица.

Если медведь все же пошел на вас, то есть надежда, что он отвернет в сторону. Никогда не поворачивайтесь к атакующему медведю спиной. Побежавший человек почти наверняка обречен.

ИСТОЧНИК KP.RU