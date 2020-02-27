Югорчанам напомнили, как избежать встречи с косолапыми обитателями ХМАО
Для предостережения всех посетителей лесов, в которых обитают медведи, водителям автомобилей в Югре и пассажирам напомнили правила безопасности. Рекомендации подготовлены пресс-службой природнадзора ХМАО.
- Чтобы избежать появления медведей важно следить за тем, чтобы не создавались условия для их прикорма. Пищевые отходы должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники. Не оставляйте в лесу в местах вашего отдыха пищевых остатков, мусора, - напомнили в первую очередь эксперты.
Кроме того, никогда не приближайтесь к медвежатам, какими бы они не казались вам милыми и симпатичными. Даже не пытайтесь их накормить или подманить. Ведь поблизости обязательно будет медведица.
Если медведь все же пошел на вас, то есть надежда, что он отвернет в сторону. Никогда не поворачивайтесь к атакующему медведю спиной. Побежавший человек почти наверняка обречен.
ИСТОЧНИК KP.RU