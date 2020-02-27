Права дольщиков восьми домов в ХМАО восстановят с помощью механизмов Фонда

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:49:24+03:00

Речь идет об объектах в Сургуте, Нефтеюганске и Лангепасе

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Установлены соглашения между Фондом защиты прав дольщиков и правительством Югры о софинансировании мероприятий по завершению строительства проблемных домов в ХМАО с привлечением средств бюджета РФ и Югры. Как сообщатся на официальной странице округа в социальной сети «ВКонтакте», прежде всего, речь идет об объектах в Сургуте, Нефтеюганске и Лангепасе.

- Застройщик «СМП-68» в Лангепасе признан банкротом, введено конкурсное производство. После формирования реестра требований участников долевого строительства, Фонд защиты прав дольщиков проведет оценку стоимости квадратных метров и оценку стоимости завершения строительства, - сообщили в регионлаьном правительстве.

Отмечается, что решение о способе восстановления прав дольщиков примут на наблюдательном совете Фонда.

Добавим, что похожий механизм применят к застройщикам «Артель» в Нефтеюганске, «ДЭП» и «СеверСтрой Партнер» в Сургуте после признания Арбитражным судом округа их банкротами.

ИСТОЧНИК KP.RU