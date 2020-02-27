2020-02-27T06:54:38+03:00
Общество

На югорских дорогах установят дополнительные камеры

Ситуация с количеством ДТП остается напряженной
Руслан Савинов
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На югорских дорогах установят дополнительные камерыНа югорских дорогах установят дополнительные камерыФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения. Подробности стали известны от пресс-службы регионального правительства.

Отмечено, что в 2019 году ликвидировано 21 место концентрации ДТП. Однако при этом, по данным окружной госавтоинспекции, формировались новые аварийные очаги. Ситуация в ноябре-декабре 2019 года ухудшила все достигнутые показатели – зарегистрировано 83 ДТП, 30 погибших, 107 раненных.

- Необходимо точечно и одновременно системно работать с причинами роста дорожно-транспортных происшествий, основная из которых – превышение скорости на участках, которые не оборудованы системами автоматической фотовидеофиксации, - нацелила глава региона.

Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов до 30 марта 2020 года установить комплексы фотовидеофиксации в первоочередном порядке в местах концентрации ДТП.

Добавим, что к февралю 2020 года из 4076 пешеходных переходов 3446, то есть 84,5%, приведено в соответствие с требованиями действующих стандартов. Как результат – снижение в 2019 году числа ДТП, связанных с наездами на пешеходов на переходах почти на 5 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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