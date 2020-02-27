2020-02-27T08:11:41+03:00
Общество

Уровень раздельного сбора мусора вырос в Нижневартовске

Мусоросортировочный комплекс города вышел на полную мощность
Руслан Савинов
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Уровень раздельного сбора мусора вырос в Нижневартовске. Фото администрации города.Уровень раздельного сбора мусора вырос в Нижневартовске. Фото администрации города.
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В 2019 году количество мест раздельного накопления отходов в Нижневартовске достигло 564. Такие данные привела пресс-служба администрации города.

- Большая часть отходов организована в жилом фонде и предназначена для накопления пластика и опасных отходов. Имеются ввиду: ртутьсодержащие лампы, термометры и батарейки, - уточнили в администрации Нижневартовска.

Кроме того в 2019 году количество специальных контейнеров для сбора опасных отходов выросло - с 77 до 260. В городе работают восемь пунктов приема бумаги и картона, два - приема отработанного электрического оборудования, четыре - приема пластика и шесть - приема металла.

Известно, что запущенный в эксплуатацию в 2018 году мусоросортировочный комплекс вышел на проектную мощность. В 2019 году он обеспечил прием всего объема отходов жилого фонда Нижневартовска. На объекте обработано более 45 тысяч тонн мусора: из них 1,2 тысяч тонн вторсырья направлено на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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