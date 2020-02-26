Двух урайцев, состоящих на учете в наркологии, лишили водительских прав
Правоохранители Урая провели проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Результаты стали известны от пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Было выявлено 2 гражданина, которые имели водительские удостоверения различных категорий, хотя они состояли на диспансерном учете у врача-нарколога. Их диагнозы не позволяют им управлять транспортом.
Напомним, что управление транспортом лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями, создает угрозу безопасности дорожного движения.
Прокуратура Урая направила в суд административные иски. Вскоре упомянутых граждан лишили водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU