2020-02-26T20:32:37+03:00
Общество

Двух урайцев, состоящих на учете в наркологии, лишили водительских прав

Диагноз «наркомания» недопустим для водителей
Руслан Савинов
Поделиться:
Двух урайцев, состоящих на учете в наркологии, лишили водительских правДвух урайцев, состоящих на учете в наркологии, лишили водительских правФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правоохранители Урая провели проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Результаты стали известны от пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Было выявлено 2 гражданина, которые имели водительские удостоверения различных категорий, хотя они состояли на диспансерном учете у врача-нарколога. Их диагнозы не позволяют им управлять транспортом.

Напомним, что управление транспортом лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями, создает угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура Урая направила в суд административные иски. Вскоре упомянутых граждан лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух урайцев, состоящих на учете в наркологии, лишили водительских прав
Драмтеатр Нижневартовска покажет в марте праздничные спектакли
Госавтоинспекторы Югры выявили более ста пьяных водителей
Власти Югры обсудили противодействие коррупции в здравоохранении
Редкую операцию на сердце пациента выполнили в ХМАО
У двух «закладчиков» в парке Нижневартовска изъяли 11 грамм наркотиков
На Масленицу сургутяне увидят дефиле в валенках
Двух сестер из Югры обманули аферисты при покупке путевок в санаторий
Олимпиада оленеводов прошла в Березовском районе
В Нижневартовске не могут найти семью китайцев, которую выгнали из маршрутки за чих
Почти 20 миллионов долга по зарплате рабочим взыскали с предприятия в Югре
Эксперты дали рекомендации югорчанам к Масленице
В Пыть-Яхе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Коммунальщикам Нижневартовска поручили ускорить вывоз снега
Форум молодежи «Креативный город» стартовал в Ханты-Мансийске
В сургутской колонии прошел мастер-класс по армрестлингу
Соревнования спасателей пройдут в Сургутском районе
«Донорское совершеннолетие» состоится в ХМАО
Поворот налево не удался: «ВАЗ» влетел в «Инфинити» на трассе в Нижневартовске
Югорского рыбака оштрафовали за незаконный улов нельмы
Инженерные каникулы для детей состоятся в Нефтеюганске
Служебная собака обнаружила более 21 грамма спайса в Сургуте
Медицинских работников Нижневартовска научили диагностике онкологии