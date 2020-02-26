26 Февр. 2020 2020-02-26T20:32:37+03:00

Двух урайцев, состоящих на учете в наркологии, лишили водительских прав Фото: pixabay.com

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Правоохранители Урая провели проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Результаты стали известны от пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Было выявлено 2 гражданина, которые имели водительские удостоверения различных категорий, хотя они состояли на диспансерном учете у врача-нарколога. Их диагнозы не позволяют им управлять транспортом.

Напомним, что управление транспортом лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями, создает угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура Урая направила в суд административные иски. Вскоре упомянутых граждан лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU