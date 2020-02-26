Драмтеатр Нижневартовска покажет в марте праздничные спектакли
Драмтеатр Нижневартовска запланировал ряд постановок в марте 2019 года, в особенности на праздничные дни. Информация о спектаклях появилась на официальных ресурсах храма культуры.
В преддверии Дня города 7 марта зрители увидят спектакль о вартовчанах «Горка»:
- Мы приглашаем вас вместе прожить историю воспитательницы детского сада, которая решает раз и навсегда изменить свою жизнь. На протяжении всего действия каждый вартовчанин сможет погрузиться в знакомые ему ситуации. А самое главное – понять, что такое смех сквозь слезы, - гласит описание постановки.
Спектакль о любви «Все мыши любят сыр» состоится в праздничный день 8 марта. Затем уже 27 марта зрители смогут увидеть «Разводки по-итальянски».
Информацию о билетах можно уточнить в кассе театра по телефону: 8 (3466) 455-210, 8 (3466) 435-000.
ИСТОЧНИК KP.RU