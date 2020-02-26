Госавтоинспекторы Югры выявили более ста пьяных водителей
На дорогах Югры с 15 по 21 февраля 2020 года с признаками опьянения задержали 108 водителей. Такие данные предоставила пресс-служба региональной госавтоинспекции.
- Возбуждено 22 уголовных дела в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, - сообщили в ГИБДД Хант-Мансийского автономного округа.
Госавтоинспекторы обратили внимание югорчан на необходимость проявления ежедневной бдительности: незамедлительно сообщайте обо всех фактах нетрезвого управления автомобилем в дежурные части.
Напомним, что с 2015 года за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозит уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU