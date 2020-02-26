Власти Югры обсудили противодействие коррупции в здравоохранении

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:51:56+03:00

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Первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин провел заседание комиссии по противодействию коррупции в ХМАО. Об итогах встречи сообщила пресс-служба регионального правительства.

По его словам, во всех медицинских организациях Югры приняты правовые акты о порядке информирования о случаях склонения к совершению коррупционных нарушений, возникновении конфликта интересов.

- На руководителей медицинских организаций возложена персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы, созданы общественные советы. Принят кодекс этики и служебного поведения работников, работают комиссии по противодействию коррупции. Обучение по программе «Противодействие коррупции» прошли 65 главных врачей, - сообщил Геннадий Бухтин.

Напомним, что пациенты медорганизаций могут сообщить о фактах коррупции круглосуточно и анонимно по телефону доверия 8-800-100-86-03 медицинского информационно-аналитического центра Югры.

- Важно, чтобы люди понимали, что является коррупцией, и что такое добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, подчеркнул Геннадий Бухтин.

ИСТОЧНИК KP.RU