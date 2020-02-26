2020-02-26T19:52:06+03:00
Здоровье

Редкую операцию на сердце пациента выполнили в ХМАО

Врачи окружного кардиодиспансера постоянно совершают невозможное
Руслан Савинов
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Редкую операцию на сердце пациента выполнили в ХМАО. Фото депздрава Югры.Редкую операцию на сердце пациента выполнили в ХМАО. Фото депздрава Югры.
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С помощью уникальной операции удалось спасти жителя Нижневартовска. Как отметили в депздраве Югры, у пациента диагностировали критическое сужение сосудов. Это мешало нормальному кровоснабжению мозга.

Впервые в клинике выполнили одномоментное стентирование сразу двух сонных артерий. Врачи признали, риск хирургического вмешательства был высокий. Однако без помощи мужчина мог погибнуть в любую секунду. В данный момент мужчина уже находится дома.

- Для подобных вмешательств обязательно используется специальное устройство. Оно необходимо для защиты головного мозга от острой закупорки сосуда тромбом. Далее ставится стент, который восстанавливает нормальный диаметр артерии и обеспечивает адекватное кровоснабжение, - рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Александр Горьков,

Добавим, что ежегодно в окружном кардиодиспансере выполняют более двухсот внутрисосудистых операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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