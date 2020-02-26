26 Февр. 2020 2020-02-26T19:34:40+03:00

У двух «закладчиков» в парке Нижневартовска изъяли 11 грамм наркотиков. Фото: Руслан Савинов.

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Нижневартовска в ходе оперативных мероприятий в районе Комсомольского озера задержали двух 28-летних подозрительных парней. Подробности случая сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

- При досмотре в присутствии понятых у задержанных обнаружили девять свертков с порошкообразным веществом, повязанных синей лентой, - рассказали полицейские.

Позднее химическое исследование показало, что вещество являлось наркотическим средством метилэфедроном. Его масса была почти 11 грамм.

Выяснилось, что молодые люди прибыли в Нижневартовск в начале года из страны СНГ. Они нашли подработку в интернете по сбыту наркотиков через тайники - закладки.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Обоих подозреваемых заключили под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/763101" frameborder="0"></iframe> Два закладчика в парке.

ИСТОЧНИК KP.RU