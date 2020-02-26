У двух «закладчиков» в парке Нижневартовска изъяли 11 грамм наркотиков
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Нижневартовска в ходе оперативных мероприятий в районе Комсомольского озера задержали двух 28-летних подозрительных парней. Подробности случая сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.
- При досмотре в присутствии понятых у задержанных обнаружили девять свертков с порошкообразным веществом, повязанных синей лентой, - рассказали полицейские.
Позднее химическое исследование показало, что вещество являлось наркотическим средством метилэфедроном. Его масса была почти 11 грамм.
Выяснилось, что молодые люди прибыли в Нижневартовск в начале года из страны СНГ. Они нашли подработку в интернете по сбыту наркотиков через тайники - закладки.
В данный момент возбуждено уголовное дело. Обоих подозреваемых заключили под стражу.
Два закладчика в парке.
ИСТОЧНИК KP.RU