Погода в Югре 27 февраля: небольшое похолодание

27 Февр. 2020 2020-02-27T05:04:21+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 27 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Пройдет небольшой снег, в западных районах местами сильный снег и метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5, -10 градусов, днем -2, -7 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег и метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -5 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -7 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и снег. Ветер юго-восточный 8-11 метров в секунду. Температура воздух днем составит -6, -7 градусов.

На Руси этот день называли Кирилл Весноуказчик. По погоде отмечали: в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, то это предвещало крепкие морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU