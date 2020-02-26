2020-02-26T16:15:24+03:00
Общество

На Масленицу сургутяне увидят дефиле в валенках

Большая праздничная программа ждет сургутян 1 марта
Руслан Савинов
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На Масленицу сургутяне увидят дефиле в валенкахНа Масленицу сургутяне увидят дефиле в валенках
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Масленицу в Сургуте отметят народными забавами и развлечениями. По информации администрации города, гостей гуляний 1 марта ждут катание на надувном «банане» по снегу и шуточный дресс-«КОТ».

Провожать зиму в Сургуте будут в трех местах: перед театром Сургутского госуниверситета по проспекту Ленина 1, в парке культуры и отдыха по проспекту Набережному и у колледжа русской культуры Знаменского на улице Энергетиков 49/1.

Главное гуляние состоится на площади перед театром госуниверситета с 12:00 до 16:00. Гостей ждет концерт, детская анимация, аттракционы, соревнования, конкурсы с призами, игра «Поиск пропавших блинов» и угощения. Также пройдет фотоконкурс – дефиле «Валенки снимаем – Весну зазываем».

Ради праздника 1 марта с 07:00 до 17:00 в Сургуте перекроют движение транспорта от перекрестка улицы Университетской – проспекта Ленина до площади перед СурГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Масленицу сургутяне увидят дефиле в валенках
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