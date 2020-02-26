2020-02-26T16:04:34+03:00
Происшествия

Двух сестер из Югры обманули аферисты при покупке путевок в санаторий

Югорчане лишились почти миллиона рублей
Руслан Савинов
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Двух сестер из Югры обманули аферисты при покупке путевок в санаторийДвух сестер из Югры обманули аферисты при покупке путевок в санаторийФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувшие сутки, 25 февраля, произошло 12 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным регионального УМВД, югорчане лишились более 900 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Им предлагали защитить банковский счет, купить - продать товар в интернете.

Так, в Нижневартовском районе в полицию обратилась 65-летняя жительница поселка Излучинск. Женщина пыталась купить путевку в санаторий «Черноморский» в Ялте. Однако стала жертвой мошенников. Подобным способом обманули и ее 61-летнюю сестру. В итоге пенсионерки лишились более 60 тысяч рублей.

Кроме того, у 39-летней жительницы Нефтеюганска неизвестные похитили около 30 тысяч рублей. Женщина хотела купить гантели на сайте объявлений.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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