Олимпиада оленеводов прошла в Березовском районе

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:46:16+03:00

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В селе Саранпауль Березовского района прошла олимпиада оленеводов. Подробности мероприятия сообщила пресс-служба региональной думы.

В 2020 году в олимпиаде приняли участие два десятка оленьих упряжек. На берегу реки Ляпин установили пять чумов. Там можно было согреться всем желающим, отведать оленьего мяса и попить чая.

Организаторы постарались включить в программу побольше мероприятий: выставки, соревнования по национальным видам спорта, концерт, экстремальный забег и катание со снежной горы на оленьих упряжках.

- Именно олень – источник жизни, дарующий еду, одежду, жилище, является главным объектом любви и поклонения коренных жителей севера, служит основным помощником в делах. Непростой труд югорских оленеводов всегда был и остается в почете, он вызывает искреннее уважение и восхищение, – отметил парламентарий думы ХМАО Борис Хохряков.

ИСТОЧНИК KP.RU