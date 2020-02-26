26 Февр. 2020 2020-02-26T15:41:19+03:00

В Нижневартовске не могут найти семью китайцев, которую выгнали из маршрутки за чих Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Семью китайцев, которая чихнула в маршрутке под номером 13, выгнали из салона. ЧП произошло в Нижневартовске. Такие заголовки появились в некоторых СМИ неделей ранее.

Ситуация с коронавирусом настолько пугает югорчан, что они с опаской относятся ко всем, кто приезжает в округ из Китая. Сообщается, что одна китайская семья, проживающая в Нижневартовске подверглась травле и подумывает уехать из города.

Корреспондент «Комсомольской правды–Югры» связался с администрацией города, которые не слышали о происшествии с выгнанной из маршрутки семье за чих. Ничего не знают об этом и в отделе городского транспорта. Перевозчики также информацию об изгнании подтвердить не могут.

- Мы опросили водителей, о подобной ситуации никто ничего не слышал. Кроме того, нет очевидцев события, как китайцев выгнали из городского автобуса, - рассказали в отделе транспорта.

Добавим также, что по данным Роспотребнадзора, в округе на 26 февраля не выявлено ни одного факта заболевания коронавирусной инфекцией.

- Из Китая в Югру прибыли 67 человек, за последние сутки три человека. Граждан КНР, находящихся в Югре по трудовым визам 23, из которых снято с медицинского наблюдения 15 человек. 25 февраля сняты с медицинского наблюдения 66 человек, из них 43 югорчан-туристов, прибывшие из КНР, девять контактных с больными, имеющих респираторный синдром, неисключающий коронавирусную инфекцию и 14 граждан КНР, находящиеся в Югре по трудовой визе, - сообщили в ведомстве.

В Югре под медицинским наблюдением остаётся 20 человек, из которых восемь граждан Китая, находящиеся в Югре по трудовой визе, и 12 югорчан, вернувшихся из поездки в КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU