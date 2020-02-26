Почти 20 миллионов долга по зарплате рабочим взыскали с предприятия в Югре
Правоохранители провели проверку исполнения трудового законодательства в геологоразведочном предприятии «Юганскнефтегазгеофизика». Итог проверки стал известен от пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Нефтеюганская межрайонная прокуратура установила, что в организации задолжали по заработной плате 375 работникам в сумме почти 20 миллионов рублей.
Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».
К данному моменту задолженность перед работниками полностью погашена : почти 20 миллионов получили сотрудники предприятия «Юганскнефтегазгеофизика».
ИСТОЧНИК KP.RU