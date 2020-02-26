2020-02-26T15:29:11+03:00
Общество

Почти 20 миллионов долга по зарплате рабочим взыскали с предприятия в Югре

Потребовалось вмешательство прокуратуры
Руслан Савинов
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Почти 20 миллионов долга по зарплате рабочим взыскали с предприятия в Югре. Фото: Руслан Савинов.Почти 20 миллионов долга по зарплате рабочим взыскали с предприятия в Югре. Фото: Руслан Савинов.
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Правоохранители провели проверку исполнения трудового законодательства в геологоразведочном предприятии «Юганскнефтегазгеофизика». Итог проверки стал известен от пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура установила, что в организации задолжали по заработной плате 375 работникам в сумме почти 20 миллионов рублей.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

К данному моменту задолженность перед работниками полностью погашена : почти 20 миллионов получили сотрудники предприятия «Юганскнефтегазгеофизика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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