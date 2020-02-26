Эксперты дали рекомендации югорчанам к Масленице

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:11:57+03:00

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Чтобы не отравиться в Масленицу, необходимо правильно выбирать блины и начинку к ним. Свои рекомендации приготовил Роспотребнадзор ХМАО.

- При выборе готовых блинов с начинками в виде творога, фарша, овощей нужно обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности, - напомнили специалисты.

В первую очередь упаковка должна быть целой и без дефектов. Если решили попробовать блины на массовых мероприятиях, то обратите внимание: содержит ли продавец в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок.

Также перед употреблением пищи на улице обязательно обработайте руки гигиеническими салфетками. Это актуально и в качестве профилактики распространения гриппа и ОРВИ.

- Чтобы застолье прошло без проблем, следует чередовать жирные и жареные блюда с потреблением сырых овощей. Они способствуют нормализации пищеварения, - рассказали в Роспотребнадзоре Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU