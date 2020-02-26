2020-02-26T14:52:57+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом
Руслан Савинов
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В Пыть-Яхе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Фото УМВД ХМАО.В Пыть-Яхе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Фото УМВД ХМАО.
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Оперативники Пыть-Яха изъяли около 18 грамм запрещенных веществ у местного жителя. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД ХМАО.

Сообщается, что на 699 км дороги «Мамонтово-Нефтеюганск» полицейские задержали «Хёндай Соната», за рулем которого был 54-летний мужчина и 30-летний пассажир.

У пассажира в левом внутреннем кармане спецодежды обнаружили внутри сигаретной пачки свертки и полимерные пакетики с порошкообразным веществом светлого цвета.

Наркотики он собирался сбывать на территории Пыть-Ях через тайники. Эксперты установили, что вес «синтетики» около 16 грамм. Дома у него обнаружили еще почти 2 грамма.

Отметим, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал два года и восемь месяцев в колонии Омска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержанного предварительно заключили под стражу на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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