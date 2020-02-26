2020-02-26T14:33:07+03:00
Общество

Коммунальщикам Нижневартовска поручили ускорить вывоз снега

Необходимо заранее предотвратить возможные паводки
Руслан Савинов
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Коммунальщикам Нижневартовска поручили ускорить вывоз снега. Фото администрации города.Коммунальщикам Нижневартовска поручили ускорить вывоз снега. Фото администрации города.
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Глава Нижневартовска Василий Тихонов заострил внимание на теме уборки и вывоза снега из микрорайонов. Об этом сообщила администрация города.

- Резонны те замечания, которые поступают на портал «Наш Нижневартовск», а также размещаются в социальных сетях. Большинство вопросов возникает по деятельности управляющих компаний, - поделился Василий Тихонов.

По его словам, вывоз снега - одно из мероприятий против паводков. Известно, что с руководством компании по эксплуатации снежного полигона ведутся переговоры о приеме снега от коммунальщиков по льготам. Это поможет увеличить объем вывезенных осадков.

Напомним, очистка улиц города ведется ежедневно. Сегодня, 26 февраля, продолжается очистка и вывоз снега с улиц Северной и Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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