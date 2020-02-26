Коммунальщикам Нижневартовска поручили ускорить вывоз снега
Глава Нижневартовска Василий Тихонов заострил внимание на теме уборки и вывоза снега из микрорайонов. Об этом сообщила администрация города.
- Резонны те замечания, которые поступают на портал «Наш Нижневартовск», а также размещаются в социальных сетях. Большинство вопросов возникает по деятельности управляющих компаний, - поделился Василий Тихонов.
По его словам, вывоз снега - одно из мероприятий против паводков. Известно, что с руководством компании по эксплуатации снежного полигона ведутся переговоры о приеме снега от коммунальщиков по льготам. Это поможет увеличить объем вывезенных осадков.
Напомним, очистка улиц города ведется ежедневно. Сегодня, 26 февраля, продолжается очистка и вывоз снега с улиц Северной и Мира.
ИСТОЧНИК KP.RU