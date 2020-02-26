26 Февр. 2020 2020-02-26T14:17:00+03:00

Форум молодежи «Креативный город» стартовал в Ханты-Мансийске. Фото из сообщества мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

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В Ханты-Мансийске открылся форум творческой молодежи региона «Креативный город». По данным департамента образования Югры, мероприятие продлится до 28 февраля.

На форуме работают семь творческих площадок: вокал, хореография, дизайн, театр, театр моды, медиа и культурный менеджмент. Спикерами стали более десятка экспертов России и зарубежья. В дни форума участники погрузились в образовательные и творческие лаборатории.

- Это образовательные и дискуссионные площадки, творческие мастерские по направлениям форума, мастер-классы и многое другое, - сообщили организаторы мероприятия.

Центральной темой встреч стала социальная значимость креативных индустрий и их роль в городском развитии. Известно, что программа форума разработана в том числе и для подготовки участников к студенческой весне, которая состоится совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU