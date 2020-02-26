2020-02-26T13:51:06+03:00
Общество

В сургутской колонии прошел мастер-класс по армрестлингу

Урок провел многократный чемпион мира
Руслан Савинов
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В сургутской колонии прошел мастер-класс по армреслингу. Фото УФСИН Югры.В сургутской колонии прошел мастер-класс по армреслингу. Фото УФСИН Югры.
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В исправительной колонии № 11 в Сургуте прошло необычное мероприятие: мастер-класс по армрестлингу. Подробности сообщила пресс-служба УФСИН Ханты-Мансийского автономного округа.

Мастер-класс провел заслуженный мастер спорта по армспорту, многократный чемпион России, Европы и мира, тренер Павел Сазонов.

- Титулованный спортсмен рассказал осужденным об истории вида спорта - армрестлинга, о существующих техниках борьбы, о своих выступлениях на чемпионатах мира, о развитии армрестлинга в Сургуте и в стране в целом, - сообщили в УФСИН Югры.

Известно, что осужденные интересовались методиками тренировок. Они подробно расспросили тренера об особенностях жизни профессионального спортсмена и материальных поощрениях чемпиона мира.

Добавим, что о время армрестлинга руки соревнующихся ставятся на твердую, ровную поверхность и ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося является прижатие руки противника к поверхности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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