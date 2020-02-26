Соревнования спасателей пройдут в Сургутском районе

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:36:19+03:00

Борьба продлится со 2 по 6 марта

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Соревнования по многоборью спасателей состоятся в районе поселка Федоровский Сургутского района. По данным поисково-спасательной службы «Центроспас-Югория», мероприятие пройдет со 2 по 6 марта.

Торжественное открытие соревнований состоится в «Премьере» в поселке Федоровский 2 марта в 14:30. В спортивном мероприятии примут участие спасатели Кондинского, Октябрьского, Сургутского, Нижневартовского районов, а также из мобильного поисково-спасательного отряда Ханты-Мансийска.

Огнеборцы покажут навыки силовых упражнений на перекладине, прохождение различных дистанций соревнований и многое другое.

Также отметим, что в 2019 году лучшими стали спасатели отряда Октябрьского района.

Напомним, что за минувшую неделю огнеборцы ХМАО спасли из огня семь человек. Каждый пятый пожар оказался связан с возгоранием мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU