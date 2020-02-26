«Донорское совершеннолетие» состоится в ХМАО

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:30:40+03:00

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На базе Окружной станции переливания крови со 2 по 6 марта в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске состоится акция «Неделя донорского совершеннолетия». По данным станции переливания крови ХМАО, мероприятие открывает дорогу в донорство 18-летним школьникам и студентам.

- Все 18-летние доноры получат памятные свидетельства о донорском совершеннолетии и сувенир с донорской символикой – обложку на студбилет. Чем больше студентов сейчас будет привлечено в донорство, тем моложе будут кадровые доноры, от которых кровь непосредственно идет на переливание», – отметил главврач Окружной станции переливания крови Юрий Чемакин.

Напомним, всем первичным донорам надо пройти предварительное обследование крови –анализ крови из вены. Не ранее чем через два рабочих дня на основании результатов обследования им одобрят допуск.

С подробной информацией о том, кто может стать донором и как подготовиться к донорству, можно ознакомиться на сайте медучреждения в разделе «Информация для доноров».

ИСТОЧНИК KP.RU