2020-02-26T13:07:27+03:00
Происшествия

Поворот налево не удался: «ВАЗ» влетел в «Инфинити» на трассе в Нижневартовске

Оба водителя получили травмы
Руслан Савинов
Поделиться:
Поворот налево не удался: «ВАЗ» влетел в «Инфинити» на трассе в Нижневартовске. Фото: Савинов Руслан.Поворот налево не удался: «ВАЗ» влетел в «Инфинити» на трассе в Нижневартовске. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

На территории Югры накануне, 25 февраля, пять человек получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествия. Такие данные сообщила пресс-служба госавтоинспекции ХМАО.

Так, в 18:23 на улице 60 лет Октября в Нижневартовске 25-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ 2114» поворачивал налево на регулируемом перекрестке.

Однако он не уступил дорогу и совершил столкновение с «Инфинити» под управлением 41-летнего мужчины. В результате аварии водители обоих автомобилей и пассажир «ВАЗ 2114» получили травмы.

Также известно, что на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали пять водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, четырех – за отказ от медицинского освидетельствования. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.

Управление Госавтоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обращается ко всем водителям с просьбой соблюдать нормы дорожной безопасности. Не забывайте сами пристегиваться ремнями безопасности – это может быть вашим единственным шансом на спасение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Масленицу сургутяне увидят дефиле в валенках
Двух сестер из Югры обманули аферисты при покупке путевок в санаторий
Олимпиада оленеводов прошла в Березовском районе
В Нижневартовске не могут найти семью китайцев, которую выгнали из маршрутки за чих
Почти 20 миллионов долга по зарплате рабочим взыскали с предприятия в Югре
Эксперты дали рекомендации югорчанам к Масленице
В Пыть-Яхе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Коммунальщикам Нижневартовска поручили ускорить вывоз снега
Форум молодежи «Креативный город» стартовал в Ханты-Мансийске
В сургутской колонии прошел мастер-класс по армрестлингу
Соревнования спасателей пройдут в Сургутском районе
«Донорское совершеннолетие» состоится в ХМАО
Поворот налево не удался: «ВАЗ» влетел в «Инфинити» на трассе в Нижневартовске
Югорского рыбака оштрафовали за незаконный улов нельмы
Инженерные каникулы для детей состоятся в Нефтеюганске
Служебная собака обнаружила более 21 грамма спайса в Сургуте
Медицинских работников Нижневартовска научили диагностике онкологии