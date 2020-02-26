26 Февр. 2020 2020-02-26T13:07:27+03:00

Поворот налево не удался: «ВАЗ» влетел в «Инфинити» на трассе в Нижневартовске. Фото: Савинов Руслан.

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На территории Югры накануне, 25 февраля, пять человек получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествия. Такие данные сообщила пресс-служба госавтоинспекции ХМАО.

Так, в 18:23 на улице 60 лет Октября в Нижневартовске 25-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ 2114» поворачивал налево на регулируемом перекрестке.

Однако он не уступил дорогу и совершил столкновение с «Инфинити» под управлением 41-летнего мужчины. В результате аварии водители обоих автомобилей и пассажир «ВАЗ 2114» получили травмы.

Также известно, что на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали пять водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, четырех – за отказ от медицинского освидетельствования. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.

Управление Госавтоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обращается ко всем водителям с просьбой соблюдать нормы дорожной безопасности. Не забывайте сами пристегиваться ремнями безопасности – это может быть вашим единственным шансом на спасение.

ИСТОЧНИК KP.RU