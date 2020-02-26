Югорского рыбака оштрафовали за незаконный улов нельмы
Суд признал виновным и оштрафовал 57-летнего мужчину за незаконную рыбалку. По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, его обвинили по статье «Незаконная добыча водных ресурсов с применением самоходного транспортного средства и других запрещенных орудий».
Следствие установило, что мужчина в октябре 2019 года находился на 15 километре протоки Нюрик реки Обь Ханты-Мансийского автономного округа. Без разрешения на вылов ресурсов он использовал моторную лодку и рыболовную капроновую сеть. Рыбак успел выловить две нельмы.
Его незаконные действия причинили ущерб водным ресурсам на сумму более 20 тысяч рублей. Суд назначил мужчине штраф в размере 13 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU