Югорского рыбака оштрафовали за незаконный улов нельмы

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:45:32+03:00

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Суд признал виновным и оштрафовал 57-летнего мужчину за незаконную рыбалку. По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, его обвинили по статье «Незаконная добыча водных ресурсов с применением самоходного транспортного средства и других запрещенных орудий».

Следствие установило, что мужчина в октябре 2019 года находился на 15 километре протоки Нюрик реки Обь Ханты-Мансийского автономного округа. Без разрешения на вылов ресурсов он использовал моторную лодку и рыболовную капроновую сеть. Рыбак успел выловить две нельмы.

Его незаконные действия причинили ущерб водным ресурсам на сумму более 20 тысяч рублей. Суд назначил мужчине штраф в размере 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU