26 Февр. 2020 2020-02-26T12:18:18+03:00

Инженерные каникулы для детей состоятся в Нефтеюганске. Фото из сообщества "Кванториум" в соцсети "ВКонтакте".

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В Нефтеюганске с 23 по 28 марта пройдут инженерные каникулы. Подробности стали известны от пресс-службы детского технопарка «Кванториум».

- Инженерные каникулы под названием «Инцидент на планете Хот» — это шесть дней непрерывного усвоения задач инженерного характера. Активности будут органично вписаны в фантастическую сценарную канву. Участники на время каникул превратятся в группу инженеров из одной далекой-далекой галактики, - сообщили организаторы

Все время будут работать три лаборатории: 3Д-моделирование, робототехника и прототипирование. У участников смены будет доступ к современному оборудованию.

Для участия приглашают школьников от 12 до 17 лет. Ребята будут проводить в детском технопарке «Кванториум» не более трех часов в сутки. Участие в смене бесплатное.

Чтобы зарегистрироваться на смену, достаточно перейти по ссылке и заполнить форму. Подробности по телефону: 8 (3463) 511-430.

ИСТОЧНИК KP.RU