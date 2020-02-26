Служебная собака обнаружила более 21 грамма спайса в Сургуте
Сотрудники постовой службы полиции Сургута совместно с кинологом и служебной собакой обнаружили подозрительного мужчину в одном из парков города. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.
- Дежурство проходило в обычном режиме, собака на прохожих не реагировала и вела себя спокойно, но, когда к пешему посту приблизился неизвестный мужчина, то четвероногая напарница по кличке Гадя проявила к прохожему повышенный интерес, - сообщили в УМВД Югры
Гадя начала лаять на молодого человека. Стражи порядка остановили сургутянина для проверки документов. В ходе досмотра у 30-летнего мужчины обнаружили семь пакетиков с растительным веществом светлого цвета.
Экспертиза показала, что наркотическое средство - спайс массой более 21 грамма. Мужчина рассказал, что наркотики хранил для употребления.
К настоящему времени возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU