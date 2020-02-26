2020-02-26T12:00:57+03:00
Происшествия

Служебная собака обнаружила более 21 грамма спайса в Сургуте

Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы
Руслан Савинов
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Служебная собака обнаружила более 21 грамма спайса в Сургуте. Фото УМВД ХМАО.Служебная собака обнаружила более 21 грамма спайса в Сургуте. Фото УМВД ХМАО.
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Сотрудники постовой службы полиции Сургута совместно с кинологом и служебной собакой обнаружили подозрительного мужчину в одном из парков города. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

- Дежурство проходило в обычном режиме, собака на прохожих не реагировала и вела себя спокойно, но, когда к пешему посту приблизился неизвестный мужчина, то четвероногая напарница по кличке Гадя проявила к прохожему повышенный интерес, - сообщили в УМВД Югры

Гадя начала лаять на молодого человека. Стражи порядка остановили сургутянина для проверки документов. В ходе досмотра у 30-летнего мужчины обнаружили семь пакетиков с растительным веществом светлого цвета.

Экспертиза показала, что наркотическое средство - спайс массой более 21 грамма. Мужчина рассказал, что наркотики хранил для употребления.

К настоящему времени возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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