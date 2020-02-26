Медицинских работников Нижневартовска научили диагностике онкологии
В Нижневартовске прошло мероприятие для медицинских работников по ранней диагностике онкозаболеваний. Подробности сообщили представители центра медицинской профилактики Югры.
Перед участниками выступал врач маммолог-онколог Нижневартовского онкологического диспансера Константин Гаврилов. Он отметил, что в последние годы в лечении онкологических заболеваний достигнуты существенные успехи.
- Но по-прежнему остаются актуальными проблемы позднего выявления недуга и низкой информированности населения о системе диагностики и важности прохождения диспансеризации, - сказал Гаврилов.
По словам специалистов, если рано выявить многие виды онкологии, то они могут быть излечены.
- При некоторых опухолях возможно почти стопроцентное излечение, если выявить заболевание на первой и второй стадиях, - отметил Константин Гаврилов.
ИСТОЧНИК KP.RU