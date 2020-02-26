Медицинских работников Нижневартовска научили диагностике онкологии

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:49:32+03:00

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В Нижневартовске прошло мероприятие для медицинских работников по ранней диагностике онкозаболеваний. Подробности сообщили представители центра медицинской профилактики Югры.

Перед участниками выступал врач маммолог-онколог Нижневартовского онкологического диспансера Константин Гаврилов. Он отметил, что в последние годы в лечении онкологических заболеваний достигнуты существенные успехи.

- Но по-прежнему остаются актуальными проблемы позднего выявления недуга и низкой информированности населения о системе диагностики и важности прохождения диспансеризации, - сказал Гаврилов.

По словам специалистов, если рано выявить многие виды онкологии, то они могут быть излечены.

- При некоторых опухолях возможно почти стопроцентное излечение, если выявить заболевание на первой и второй стадиях, - отметил Константин Гаврилов.

ИСТОЧНИК KP.RU