2020-02-26T11:43:32+03:00
Происшествия

Из кармана куртки девушка украла деньги у жителя Березовского района

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
Поделиться:
Из кармана куртки девушка украла деньги у жителя Березовского района. Фото: Руслан Савинов.Из кармана куртки девушка украла деньги у жителя Березовского района. Фото: Руслан Савинов.
Изменить размер текста:

В ХМАО за прошедшие сутки 25 февраля произошло 39 преступлений. По данным УМВД Югры, из них уже раскрыто 25: хулиганство, два мошенничества, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и шесть краж.

Так, в Березовском районе неработающая ранее судимая местная жительница из кармана куртки мужчины похитила 13 тысяч рублей. 25-летняя подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем полиция Кондинского района установила подозреваемых в воровстве 17-летнего и 20-летнего парней. Они похитили из двух автомобилей четыре аккумуляторные батареи. Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.

Кроме того, полиция Ханты-Мансийска задержала подозрительного 35-летнего гражданина. В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли полимерный пакет с камне-порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это наркотик массой более полуграмма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Также сообщается, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее произошедших преступления и выявлено почти семь тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Служебная собака обнаружила более 21 грамма спайса в Сургуте
Медицинских работников Нижневартовска научили диагностике онкологии
Из кармана куртки девушка украла деньги у жителя Березовского района
Югру поместили в лидеры рейтинга регионов по развитию государственно-частного партнерства
Пожарные Югры спасли из огня семь человек
«МАЗ» сбил ребенка в Нижневартовске
Продолжились поиски Владимира Пономарева, которого ищут в Югре с 2000 года
Женщина не смогла продать «Инфинити» в Югорске из-за 27 неоплаченных штрафов
В Нягани планируют установить памятник военной медсестре
«Урок цифры» научил школьников Ханты-Мансийка работе с электронными помощниками
Сургутяне выберут парк для благоустройства
Погода в Югре 26 февраля: небольшой снег и метель
Полиция задержала нефтеюганца за кражу кассы из магазина
Региональный этап всероссийских олимпиад школьников завершился в Югре
В художественном музее Ханты-Мансийска широко отпразднуют Масленицу
В Нижневартовске взялись за борьбу с несанкционированными свалками
На трассах ХМАО прогнозируется сильный ветер с метелью
Предпринимателя, продававшего фальшивые кроссовки, задержали в Лянторе
Злостного любителя выпить приговорили за управление транспортом в нетрезвом виде
Сургутяне узнают, «Как обезопасить ребенка и не быть занудой?»
Мошенники добрались до нумизматов Югры
«Пельмень-тур» прошел в Ханты-Мансийске