Из кармана куртки девушка украла деньги у жителя Березовского района

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:43:32+03:00

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В ХМАО за прошедшие сутки 25 февраля произошло 39 преступлений. По данным УМВД Югры, из них уже раскрыто 25: хулиганство, два мошенничества, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и шесть краж.

Так, в Березовском районе неработающая ранее судимая местная жительница из кармана куртки мужчины похитила 13 тысяч рублей. 25-летняя подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем полиция Кондинского района установила подозреваемых в воровстве 17-летнего и 20-летнего парней. Они похитили из двух автомобилей четыре аккумуляторные батареи. Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.

Кроме того, полиция Ханты-Мансийска задержала подозрительного 35-летнего гражданина. В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли полимерный пакет с камне-порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это наркотик массой более полуграмма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Также сообщается, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее произошедших преступления и выявлено почти семь тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU