Югру поместили в лидеры рейтинга регионов по развитию государственно-частного партнерства
Югру поместили в лидеры рейтинга регионов России по уровню развития сферы государственно-частного партнерства за 2019 год. По данным правительства ХМАО, составителем рейтинга выступил Минэкономразвития РФ.
ХМАО попал в ТОП-6 субъектов РФ. По этому показателю регион рядом с Москвой, Петербургом, Московской, Самарской областями и Башкирией.
Сообщается что при формировании рейтинга за 2019 год по переходной методике показатель по каждому региону по-прежнему определялся как средневзвешенное значение трех факторов.
Первый фактор - опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в регионе, второй - развитие институциональной среды, третий - нормативно-правовое обеспечение сферы.
Отметим, что для расчета факторов факторов за 2019 год Минэкономразвития РФ привлек шесть экспертных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU