Югру поместили в лидеры рейтинга регионов по развитию государственно-частного партнерства

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:18:23+03:00

Югру поместили в лидеры рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства Фото: pixabay.com

За год ХМАО укрепил свои позиции

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Югру поместили в лидеры рейтинга регионов России по уровню развития сферы государственно-частного партнерства за 2019 год. По данным правительства ХМАО, составителем рейтинга выступил Минэкономразвития РФ.

ХМАО попал в ТОП-6 субъектов РФ. По этому показателю регион рядом с Москвой, Петербургом, Московской, Самарской областями и Башкирией.

Сообщается что при формировании рейтинга за 2019 год по переходной методике показатель по каждому региону по-прежнему определялся как средневзвешенное значение трех факторов.

Первый фактор - опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в регионе, второй - развитие институциональной среды, третий - нормативно-правовое обеспечение сферы.

Отметим, что для расчета факторов факторов за 2019 год Минэкономразвития РФ привлек шесть экспертных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU