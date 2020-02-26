2020-02-26T09:02:12+03:00
Общество

Пожарные Югры спасли из огня семь человек

Каждый пятый пожар связан с возгоранием мусора
Руслан Савинов
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Пожарные Югры спасли из огня семь человек. Фото МЧС ХМАО.Пожарные Югры спасли из огня семь человек. Фото МЧС ХМАО.
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Подразделения спасателей с 17 по 24 февраля ликвидировали 44 пожара. По данным МЧС Ханты-Мансийского автономного округа, удалось спасти семь человек, эвакуировать – 26. Также огнеборцы отстояли материальных ценностей на сумму более 29 миллионов рублей. Травмы в огне получили четыре человека.

- Основными объектами пожаров стали бани, жилой сектор и автомобили. Каждый пятый пожар связан с возгоранием мусора в жилых домах и на открытой территории. От огня пострадали шесть автомобилей и 24 строения, - уточнили в МЧС Югры.

Известно, что основными причинами пожаров стали: нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов, печей, а также неосторожное обращение с огнем

Кроме того, пожарные подразделения 23 раза привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-ДТП: спасен один человек.

Напомним, если начался пожар или вы стали его очевидцем, то срочно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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