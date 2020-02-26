«МАЗ» сбил ребенка в Нижневартовске
На улице Кузоваткина в Нижневартовске 24 февраля около 16:30 произошло ДТП с участием школьника. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.
За рулем автомобиля «МАЗ» находился 47-летний водитель. Он допустил наезд на юного пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Регулируемый перекресток был в зоне видимости.
В результате дорожно-транспортного происшествия 8-летний школьник получил травмы.
- Обращаем внимание взрослых на необходимость ежедневного напоминания детям о правилах безопасного поведения на дороге: важности перехода проезжей части по пешеходным переходам, на разрешающий сигнал светофора и опасности дорожных ловушек, - напомнили госавтоинспекторы Югры.
Добавим, что у ребенка должен быть навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, внимательно осмотреть улицу в обоих направлениях.
МАЗ сбил ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU