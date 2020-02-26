2020-02-26T08:56:52+03:00
Происшествия

«МАЗ» сбил ребенка в Нижневартовске

Несовершеннолетний переходил проезжую часть в неустановленном месте
Руслан Савинов
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«МАЗ» сбил ребенка в Нижневартовске. Фото: Руслан Савинов.«МАЗ» сбил ребенка в Нижневартовске. Фото: Руслан Савинов.
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На улице Кузоваткина в Нижневартовске 24 февраля около 16:30 произошло ДТП с участием школьника. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.

За рулем автомобиля «МАЗ» находился 47-летний водитель. Он допустил наезд на юного пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Регулируемый перекресток был в зоне видимости.

В результате дорожно-транспортного происшествия 8-летний школьник получил травмы.

- Обращаем внимание взрослых на необходимость ежедневного напоминания детям о правилах безопасного поведения на дороге: важности перехода проезжей части по пешеходным переходам, на разрешающий сигнал светофора и опасности дорожных ловушек, - напомнили госавтоинспекторы Югры.

Добавим, что у ребенка должен быть навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, внимательно осмотреть улицу в обоих направлениях.

МАЗ сбил ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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