26 Февр. 2020 2020-02-26T08:38:56+03:00

Продолжились поиски Владимира Пономарева, которого ищут в Югре с 2000 года. Фото СУ СК по ХМАО.

Уголовное дело до сих пор не закрыто

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В Няганском межрайонном следственном отделе следкома Югры до сих пор находится уголовное дело, возбужденное 24 мая 2000 по факту исчезновения несовершеннолетнего Пономарева Владимира Викторовича. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО, парень родился 14 июня 1981 года.

Следствие установило, что 5 июня 1998 около 16:00 Пономарев проходил производственную практику на теплоходе «Прибой». Там он был в должности рулевого-моториста. Без разрешения капитана теплохода парень покинул судно и ушел в неизвестном направлении. К настоящему моменту его местонахождение не известно.

Добавим, что Владимир Пономарев - уроженец поселка Пальяново Октябрьского района Тюменской области, проживал в Ханты-Мансийске. Его рост около 170 см., волосы светло-русые, зачесывал на левую сторону, глаза голубые, на лице кожа смуглая, телосложение среднее, передний ряд зубов надломан, при ходьбе держал руки в карманах, слегка заикался.

Известно, что на момент исчезновения был одет в серую спецовку, резиновые сапоги и красную рубаху.

- При наличии сведений в возможном местонахождении Пономарева - просьба сообщить в следственное управление Следком Югры по круглосуточному телефону 89505027452, - отметили в СУ СК Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU