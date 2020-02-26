Женщина не смогла продать «Инфинити» в Югорске из-за 27 неоплаченных штрафов

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:26:28+03:00

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Судебные приставы Югорска взыскали многотысячный долг с местной жительницы. Подробности сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Югры.

Известно, что девушка, обладательница дорогого автомобиля, накопила крупную сумму долгов по штрафам ГИБДД. Однако она исполнила требования приставов только после мер принудительного характера.

- Было возбуждено 27 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму более 30 тысяч рублей. Должница – молодая автоледи знала о своих непогашенных штрафах, но совершать выплаты не торопилась, - отметили в УФССП по ХМАО.

Поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с авто. Но должница не приняла это всерьез.

Однако ей пришлось вспомнить про долги: у девушки сорвалась продажа автомобиля. Лишь эта мера подействовала на девушку моментально. Весь долг был оплачен в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU