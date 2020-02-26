2020-02-26T08:24:33+03:00
Общество

В Нягани планируют установить памятник военной медсестре

Установка может произойти уже в июне 2020 года
Руслан Савинов
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В Нягани планируют установить памятник военной медсестре. Фото депздрава ХМАО.В Нягани планируют установить памятник военной медсестре. Фото депздрава ХМАО.
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В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нягани появится памятник военной медсестре. По данным департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, планируется установить достопримечательность в городе на территории окружной больницы уже в июне.

- Хрупкая и женственная, но в то же время бесстрашная и уверенная – таков собирательный образ медицинской сестры времен Великой Отечественный войны. Возводимый в рамках Всероссийского проекта «Аллея Российской славы» памятник станет ярким дополнением к скверу имени Маргеловых и аллее Российской Славы. Затраты на приобретение и доставку скульптуры взял на себя муниципалитет, - сообщили в администрации города.

Добавим, что подобной скульптуры еще нет ни в одном уголке России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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