2020-02-26T08:23:49+03:00
Общество

«Урок цифры» научил школьников Ханты-Мансийка работе с электронными помощниками

Февральские занятия по достоинству оценили югорские учащиеся
Руслан Савинов
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«Урок цифры» научил школьников Ханты-Мансийка работе с электронными помощниками. Фото департамента инфотехнологий ХМАО.«Урок цифры» научил школьников Ханты-Мансийка работе с электронными помощниками. Фото департамента инфотехнологий ХМАО.
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Школы всех муниципалитетов ХМАО с 3 по 16 февраля вновь подключились к всероссийскому «Уроку цифры» и провели серию интерактивных занятий. Подробности стали известны от пресс-службы регионального департамента информационных технологий.

Основная площадка «Урока цифры» работала в Югорском НИИ информационных технологий. Там собрались семиклассники всех городских школ. Девять команд в викторине «Своя игра» показали знания об искусственном интеллекте, цифровых помощниках и чат-ботах.

- Чей голос стал прототипом для нейросети Алиса? В какую игру роботы играют хуже людей? И разбираются ли нейросети в живописи и музыке? В этих и других вопросах сильнейшей стала команда «Пиксели» школы № 5. Второе место поделили команды гимназии «Кодики» и школы № 7 «Пятый элемент», третье место взяла команда «Первые» школы № 1, - сообщили результаты представители департамента информационных технологий.

На мероприятии ребята также узнали об искусственном интеллекте и информационных технологиях. Для них выступали эксперты, которые имеют к этому непосредственное отношение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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