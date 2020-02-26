2020-02-26T06:49:32+03:00
Общество

Сургутяне выберут парк для благоустройства

Есть еще один день, чтобы проголосовать
Руслан Савинов
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Сургутяне выберут парк для благоустройстваСургутяне выберут парк для благоустройстваФото: pixabay.com
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До 27 февраля у жителей Сургута есть время выбрать в режиме онлайн, какой парк должны благоустроить в первую очередь. Об этом напомнила администрация города

- В рейтинговом голосовании приняли участие около 12 тысяч сургутян. Жители города выбирают один из четырех объектов для благоустройства: парки в 38, 43, 20 «А» микрорайонах и сквер на улице Республики. В течение трех недель голосование проходило на портале «Открытый регион - Югра», - сообщили в администрации города.

Отметим, что пока лидирует парк в 43 микрорайоне: за него проголосовали более четырех тысяч горожан. Парк в 20 «А» микрорайоне – на втором месте, сквер на Республики и парк в 38 микрорайоне – на третьем и четвертом местах. Войдут ли общественные территории в федеральную программу по формированию комфортной городской среды, зависит от активности сургутян.

В режиме онлайн рейтинговое голосование будет проходить до 27 февраля на специальном сайте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, уже в 2021 году благоустроят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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