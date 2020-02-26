26 Февр. 2020 2020-02-26T06:03:15+03:00

Погода в Югре 26 февраля: небольшой снег и метель Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -5 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 26 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Пройдет небольшой снег, метель. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду, порывы порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4, -9 градусов, днем 0, -5 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег и метель. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и не ожидается осадков. Ветер южный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -7 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер южный 6-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит -6, -7 градусов.

На Руси этот день называли Мартинианов день. По погоде отмечали: если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и длительной.

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ИСТОЧНИК KP.RU