25 Февр. 2020 2020-02-25T15:52:49+03:00

Полиция задержала нефтеюганца за кражу кассы из магазина Фото: pixabay.com

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В полицию Нефтеюганска обратился руководитель одного из сетевых магазинов города. По данным УМВД ХМАО, он сообщил, что неизвестный взломал входную дверь и проник в помещение, откуда похитил кассовый аппарат.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи четко видно, как мужчина пытается вскрыть кассу с помощью ножниц.

Вскоре злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 34-летний ранее судимый за подобные преступления местный житель.

Задержанный признался, что планировал совершить кражу для обогащения. Подозреваемый временно безработный. Он очень расстроен, что в похищенном кассовом аппарате оказалось всего 2500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком до пяти лет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/762797" frameborder="0"></iframe> Кассовый аппарат ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU