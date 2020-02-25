Полиция задержала нефтеюганца за кражу кассы из магазина
В полицию Нефтеюганска обратился руководитель одного из сетевых магазинов города. По данным УМВД ХМАО, он сообщил, что неизвестный взломал входную дверь и проник в помещение, откуда похитил кассовый аппарат.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи четко видно, как мужчина пытается вскрыть кассу с помощью ножниц.
Вскоре злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 34-летний ранее судимый за подобные преступления местный житель.
Задержанный признался, что планировал совершить кражу для обогащения. Подозреваемый временно безработный. Он очень расстроен, что в похищенном кассовом аппарате оказалось всего 2500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком до пяти лет.
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Кассовый аппарат ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU