2020-02-25T15:52:49+03:00
Происшествия

Полиция задержала нефтеюганца за кражу кассы из магазина

Внутри аппарата грабителя ждала крошечная сумма
Поделиться:
Полиция задержала нефтеюганца за кражу кассы из магазинаПолиция задержала нефтеюганца за кражу кассы из магазинаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В полицию Нефтеюганска обратился руководитель одного из сетевых магазинов города. По данным УМВД ХМАО, он сообщил, что неизвестный взломал входную дверь и проник в помещение, откуда похитил кассовый аппарат.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи четко видно, как мужчина пытается вскрыть кассу с помощью ножниц.

Вскоре злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 34-летний ранее судимый за подобные преступления местный житель.

Задержанный признался, что планировал совершить кражу для обогащения. Подозреваемый временно безработный. Он очень расстроен, что в похищенном кассовом аппарате оказалось всего 2500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком до пяти лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

Кассовый аппарат ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24