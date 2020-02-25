2020-02-25T15:28:19+03:00
Общество

Региональный этап всероссийских олимпиад школьников завершился в Югре

Определено 136 победителей и призеров
Руслан Савинов
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Региональный этап всероссийских олимпиад школьников завершился в ЮгреРегиональный этап всероссийских олимпиад школьников завершился в ЮгреФото: pixabay.com
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Завершен региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе по 21 общеобразовательному предмету. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента образования.

Всего в Олимпиаде приняло участие более 1300 учащихся из всех 22 муниципалитетов региона. Определено 136 победителей и призеров.

- Максимальное количество победителей в городах: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск. Наибольшее количество победителей и призеров отмечено в двух учреждениях: школа №1 в. Пойковском Нефтеюганского района и школа №1 имени Созонова в Ханты-Мансийске, - сообщили в департаменте образования Югры.

Добавим, что юные югорчане, набравшие максимальные баллы по предметам, представят региона в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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