Региональный этап всероссийских олимпиад школьников завершился в Югре
Завершен региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе по 21 общеобразовательному предмету. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента образования.
Всего в Олимпиаде приняло участие более 1300 учащихся из всех 22 муниципалитетов региона. Определено 136 победителей и призеров.
- Максимальное количество победителей в городах: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск. Наибольшее количество победителей и призеров отмечено в двух учреждениях: школа №1 в. Пойковском Нефтеюганского района и школа №1 имени Созонова в Ханты-Мансийске, - сообщили в департаменте образования Югры.
Добавим, что юные югорчане, набравшие максимальные баллы по предметам, представят региона в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.
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ИСТОЧНИК KP.RU