В художественном музее Ханты-Мансийска широко отпразднуют Масленицу
В Государственном художественном музее Ханты-Мансийска 29 февраля в 14:00 пройдет празднование Масленицы. Подробности сообщил департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа.
- «Музейный выходной» празднует Масленицу, приходите и вы всей семьей. Вас ждут творческие мастер-классы, на которых вы сотворите – текстильную игрушку «Конь-огонь», масленичную куклу из бечевки, поделку из глины, «Птицу –весну» из картона, - сообщили организаторы.
Отметим, что в разгар мероприятия пройдет чайная пауза.
Количество билетов на мероприятие ограничено. Дополнительная информация по телефону: 33-57-78. Место проведения: Государственный художественный музей, улица Мира, 2.
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ИСТОЧНИК KP.RU