25 Февр. 2020 2020-02-25T15:22:36+03:00

В Нижневартовске взялись за борьбу с несанкционированными свалками. Фото администрации города.

Власти и активисты очистили много пространств

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В 2019 году управление по природопользованию и экологии Нижневартовска ликвидировало более ста несанкционированных свалок. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

- Несанкционированные свалки являются одной из важных современных экологических проблем. Было вывезено почти 4 тысячи квадратных метров ТКО и 4 тысячи килограмм биологических отходов, - сообщили в администрации города.

Кроме того, вывезено более полутора тысяч отработанных люминесцентных ламп и 70 тонн автомобильных покрышек. Специалисты очистили участки площадью 49 тысяч квадратных метров.

Также почти четыре тысячи участников субботников очистили более 300 тысяч квадратных метров земли. Известно, что отличительной чертой всех мероприятий и акций стал раздельный сбор отходов по видам: пластик, стекло, металл.

Борьба с несанкционированными свалками продолжится и в весной-летом 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU