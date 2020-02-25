25 Февр. 2020 2020-02-25T15:03:34+03:00

На трассах ХМАО прогнозируется сильный ветер с метелью Фото: pixabay.com

Лучше отказаться от поездок на дальние расстояния

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа с 26 по 28 февраля ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду, сильный снег и метель. Такие данные предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В сложных погодных условиях водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния.

- Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город: проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи, - сообщили в Уралуправтодоре.

Добавим, что всю актуальную информацию о состоянии проезда и ДТП можно узнать на по круглосуточному телефону диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

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ИСТОЧНИК KP.RU