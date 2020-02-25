Предпринимателя, продававшего фальшивые кроссовки, задержали в Лянторе

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:42:32+03:00

Мужчина уже ранее замечен в подобных проблемах с законом

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Полицейские в ходе оперативных мероприятий выявили факты продажи брендовых вещей без необходимых документов в Лянторе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Известно, что 40-летний предприниматель поставлял в магазин для продажи спортивную обувь известной марки. Товар оказался с признаками контрафакта.

Стоит отметить, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за подобное: его штрафовали в размере десять тысяч рублей.

На этот раз было изъято более шести пар кроссовок. Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Незадачливому коммерсанту грозит лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU