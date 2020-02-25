25 Февр. 2020 2020-02-25T14:20:25+03:00

Злостного любителя выпить приговорили за управление транспортом в нетрезвом виде. Фото Савинов Руслан.

Мужчина уже не впервые подверг риску участников дорожного движения

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Нижневартовский городской суд признал виновным 39-летнего местного жителя по статье «Управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления». Подробности стали известны от пресс-службы прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что подсудимый в июле 2019 пьяным сел за руль автомобиля, ранее его уже ловили на подобном нарушении закона. Вскоре пьяного водителя остановили полицейские.

Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили права заниматься деятельностью с управлением транспортом на три года.

Напомним, что за минувшие дни сотрудники ГИБДД задержали 57 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, девять – за повторное появление на дороге нетрезвыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU