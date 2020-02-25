25 Февр. 2020 2020-02-25T14:00:25+03:00

Сургутяне узнают, «Как обезопасить ребенка и не быть занудой?». Фото «Точка кипения» в Сургуте .

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В месте встреч «Точка кипения» в Сургуте 29 февраля с 14:00 до 16:00 состоится мероприятие для родителей на тему «Как обезопасить ребенка и не быть занудой?». Подробнее о нем рассказали организаторы встречи.

- Для каждого родителя одной из главных тем общения с детьми является безопасность. Мы можем много и долго разговаривать, объяснять, что к чему, показывать видео и учить на чужих примерах. Как показывает практика - это не работает. Дети уходят с незнакомыми взрослыми, открывают посторонним дверь, раскрывают личную информацию, - обратили внимание лекторы предстоящего мероприятия.

На семинаре подробно разберут проблему безопасности, и объяснят, как превратить занудные разговоры в интересное и веселое совместное увлечение. С родителями поделится опытом команда школы безопасности «Стоп Угроза».

В программе семинара советы из практики и ответы на волнующие вопросы. Мероприятие пройдет по адресу: Сургут, Ленина, 1, Точка кипения СурГУ. На встречу необходима предварительная регистрация.

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ИСТОЧНИК KP.RU