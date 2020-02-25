Мошенники добрались до нумизматов Югры

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:33:37+03:00

Более полутора миллионов рублей лишились доверчивые югорчане

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В ХМАО за минувшие дни произошло 40 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более полутора миллионов рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Им предлагали остановить несанкционированное списание денег, активировать бонусы, купить - продать товары в интернете, воспользоваться услугами интима, подработать или даже просто занять денег.

Так, в Сургуте двое жителей лишились около десяти тысяч рублей. Они пытались купить коллекционные купюры и монеты.

Тем временем жительнице Ханты-Мансийска позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и предложил обновить мобильное приложение «Мобильный банк». После неизвестный похитил со счета 128 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

- Будьте бдительными при совершении сделок удаленным доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте по телефону 102, - напомнили в УМВД Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU