«Пельмень-тур» прошел в Ханты-Мансийске

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:16:11+03:00

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В Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе прошел автобиблиоквест «Пельмень-тур». Подробности необычного мероприятия стали известны от пресс-службы администрации столицы ХМАО.

Хантымансийцы приняли участие в познавательной игре: прошли испытания, чтобы попробовать пельмени, слепленные своими руками и сваренные на костре.

- Сначала участников ждали веселые старты на берегу Иртыша. Здесь командам пришлось перетягивать канат, метать аркан, кататься наперегонки на надувных ватрушках. В награду они получали артефакт и двигались к следующей станции, - сообщили организаторы.

Добавим, что финальное испытание прошло в Шапшинском урочище. Там участники слепили почти четыреста пельменей.

Победителем «Пельмень-тур» стала команда «Манты». Второе место - команда «Удача», а третье - команды «Камень-ножницы-бумага-ящерица-Спок» и «Московский чугас».

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ИСТОЧНИК KP.RU