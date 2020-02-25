«Пельмень-тур» прошел в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе прошел автобиблиоквест «Пельмень-тур». Подробности необычного мероприятия стали известны от пресс-службы администрации столицы ХМАО.
Хантымансийцы приняли участие в познавательной игре: прошли испытания, чтобы попробовать пельмени, слепленные своими руками и сваренные на костре.
- Сначала участников ждали веселые старты на берегу Иртыша. Здесь командам пришлось перетягивать канат, метать аркан, кататься наперегонки на надувных ватрушках. В награду они получали артефакт и двигались к следующей станции, - сообщили организаторы.
Добавим, что финальное испытание прошло в Шапшинском урочище. Там участники слепили почти четыреста пельменей.
Победителем «Пельмень-тур» стала команда «Манты». Второе место - команда «Удача», а третье - команды «Камень-ножницы-бумага-ящерица-Спок» и «Московский чугас».
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ИСТОЧНИК KP.RU